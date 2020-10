Schermerstraat in Moerwijk is ‘liefste straat’ van Den Haag

Crossing Border dit jaar grotendeels online: ‘Je moet in beweging blijven’

Kunst, muziek en literatuur: dat zijn de drie elementen die al dertig jaar het Crossing Border Festival vormen. Het is een bewogen jaar voor organisator Michel Behre. Het coronavirus drukt een grote stempel op deze editie. Ook de vraag of het festival wel subsidie krijgt voor volgend jaar hangt boven het hoofd.

De opzet voor dit jaar is een ‘keer of achttien veranderd’, vertelt Behre op Den Haag FM. Van live, naar online, naar weer grotendeels live: iedere vorm heeft op de tekentafel gelegen. Behre heeft zelfs met het idee gespeeld om het festival dit jaar over te slaan. ‘Maar je moet toch in beweging blijven. Je kunt er niet een jaar tussenuit.’

Nu is de knoop doorgehakt: het festival zal, op twee avonden na, volledig online zijn. ‘Het wordt echt wel gaaf hoor, we hebben hele goede schrijvers weten te strikken, maar wel online’, aldus Behre. De twee live-avonden zijn enkel met Nederlandse artiesten, in Theater aan het Spui. ‘Daar kan meer publiek in, maarja, na dit weekend komen er vast weer nieuwe maatregelen.’

Adviescommissie 

Eind april werd bekend dat Crossing Border niet meer op de subsidielijst van 2021 stond. Dat nieuws kwam voor Behre als donderslag bij heldere hemel. ‘ We hebben de afgelopen drie jaar nog nooit een gesprek gehad met een culturele afdeling of een wethouder. En omdat een adviescommissie roept dat je weg moet, wordt dat gelijk overgenomen’, uit Behre zijn verbazing.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de Haagse raad toch meer geld wil voor culturele instellingen. Maandagavond beslist de gemeenteraad definitief over de budgetten voor volgend jaar. ‘Ik zie dat veel partijen een aantal instellingen willen redden. Daar ben ik best positief over’, aldus Behre.

Crossing Border is dit jaar van 3 november tot en met 8 november.