Documentaireserie over historie Binnenhof

De NTR zendt in februari en maart 2021 op NPO 2 een nieuwe 7-delige documentaireserie uit over de historie van het Binnenhof. Die historie komt tot leven aan de hand van mensen die een cruciale rol hebben gespeeld in de geschiedenis van onze democratie.

De serie laat de spannende verhalen achter de zucht naar macht zien: de intriges, de affaires, de terugkerende roep tot verandering en de pogingen om rivalen al dan niet letterlijk een kopje kleiner te maken. Showprocessen, liefdesaffaires, politiek gekonkel. Van alle tijden op het Binnenhof. Uitmondend tenslotte in het hedendaagse gebouw der democratie.

Presentator van Het Binnenhof is Wouke van Scherrenburg, die jarenlang als politiek verslaggever een vertrouwde verschijning was op en rond het Binnenhof.

Tegelijk met de tv-serie maakt de NTR in samenwerking met diverse Haagse musea een online interactieve tour door het gebouwencomplex. Dat alles aan de vooravond van een grote restauratie van Het Binnenhof, waardoor het gebouwencomplex voor langere tijd gesloten zal zijn.