Jan van Zanen is honderd dagen burgemeester: ‘Onder de indruk van betrokkenheid en enthousiasme’

De eerste 100 dagen als burgemeester van Den Haag zitten erop voor Jan van Zanen. De 59-jarige Van Zanen werd op 1 juli beëdigd.

Van Zanen zegt dat hij onder de indruk raakte ‘van de betrokkenheid en het enthousiasme waarmee de Hagenaars en Hagenezen – helemaal in deze vaak moeilijke tijden – zich inzetten voor hun buurt, voor hun wijk, voor onze stad’. Van Zanen: ‘Ik vind het geweldig om burgemeester te zijn van deze mooie, unieke stad, Den Haag.’

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM blikt Van Zanen zaterdagochtend terug op de afgelopen honderd dagen. Het programma is van 11 tot 12 uur te volgen via 92.0 FM, via Den Haag TV en via Facebook Live van Spuigasten.