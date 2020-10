Jan van Zanen, Richard de Mos en Peter Plasman in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn de Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) en het duo Richard de Mos en Peter Plasman (beiden Code Oranje) te gast.

De eerste honderd dagen als burgemeester van Den Haag zitten er al weer op. Jan van Zanen heeft een drukke start meegemaakt: hij kwam terug van vakantie na een dodelijke steekpartij op de Pier, rellen in de Schilderswijk en vele demonstraties. De laatste weken heeft de burgemeester te maken met een forse stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus in de Haagse regio. Hoe kijkt Van Zanen zelf terug op zijn eerste honderd dagen?

Richard de Mos gaat Code Oranje leiden, en zijn advocaat Peter Plasman komt op nummer twee op de lijst van de nieuwe politieke partij. De Mos hoopt Code Oranje, dat eerder meedeed aan de Provinciale Statenverkiezingen, aan zetels te helpen in de Tweede Kamer. Ombudspolitiek is het steekwoord. Maar hoe gaan zij die ombudspolitiek in de Tweede Kamer ten uitvoering brengen? En vermengen zij met hun politieke stap niet hun andere relatie, namelijk die van cliënt en advocaat in het Haagse corruptieonderzoek?

Publiek welkom

Publiek is vanaf nu weer welkom om de uitzending van Spuigasten bij te wonen. De uitzending vindt plaats op de eerste verdieping van de centrale bibliotheek aan het Spui. Maar nog altijd geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen, houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en desinfecteer handen bij binnenkomst. Verder moeten gasten zich registreren als zij de uitzending live willen bijwonen. Er is plek voor maximaal twintig personen.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app.

