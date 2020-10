Oproep voor politieke samenwerking islamitische partijen tegen ‘rechtse wind’

De Haagse fractievoorzitters Tahsin Cetinkaya (Islam Democraten) en Arnoud van Doorn (Partij voor de Eenheid) hebben vrijdag op Twitter een oproep gedaan om samen te werken. Dit naar aanleiding van de motie van de PVV in Den Haag, die deze week veel tongen losmaakten in de Haagse gemeenteraad.

In de motie staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. De PVV-motie werd gesteund door de VVD, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst. ‘Volgens de laatste peilingen zijn de rechts-conservatieve partijen de grootste partijen’, aldus een persbericht van Islam Democraten (ID) dat vrijdagochtend op Twitter verscheen.

Fractievoorzitter Çetinkaya streeft naar één groot blok in 2022: bestaande uit ID, NIDA en DENK. ‘Mijn doel is heel openlijk om in 2022 één blok te vormen, en alle ego’s en verschillen opzij te zetten’, aldus Centinkaya aan Den Haag FM. ‘Een welkome oproep’, aldus Adeel Mahmood van NIDA. ‘Ik denk dat we goed samen kunnen werken en dat moeten we vaker doen.’ Of het echt op een vergaande samenwerking uitkomt, laat Mahmood over aan het partijbestuur. ‘We wachten op een uitnodiging van Islam Democraten.’

Arnoud van Doorn

Ongeveer anderhalf uur later plaatste Arnoud van Doorn, fractievoorzitter van Partij voor de Eenheid, eenzelfde oproep op Twitter, gericht aan ID en NIDA. Hij roept op de ‘onderlinge verschillen aan de kant te zetten en een gemeenschappelijk doel na te streven: samen strijden voor democratie’.

De oproep is opmerkelijk, vindt Çetinkaya, vooral omdat zijn partij eerder op de dag dezelfde oproep deed, waar de Partij voor de Eenheid niet in genoemd werd. ‘Arnoud heeft in het verleden veel steken laten vallen, dat is de ergernis van onze kiezers’, vertelt Centinkaya. Maar, benadrukt Çetinkaya, ‘we sluiten hem bij voorbaat niet uit.’