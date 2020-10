Rutte: elke beperkende maatregel nemen die nodig is

Het kabinet is bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte maakte dat duidelijk tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Over welke maatregelen denkbaar zijn, zoals een avondklok, wilde hij niet speculeren of filosoferen.

“Het doel is de totale optelsom van de bewegingen van mensen en het aantal contactmomenten terug te brengen”, aldus Rutte. Hij wees erop dat de meeste horeca netjes omgaat met de maatregelen, net als theaters en sportscholen, maar de netto optelsom ervan is volgens hem dat er heel veel bewegingen zijn van mensen. Dat moet omlaag, “omdat we zien dat we ons te weinig aan de 1,5 meter afstand houden, waardoor we die oplopende besmettingen hebben”.

Dit weekend zouden volgens deskundigen de eerste resultaten zichtbaar kunnen zijn van de extra maatregelen die vorige maand in zes regio’s werden genomen, waar de horeca eerder dicht moest en de maximaal toegestane groepsgrootte verkleind werd. De enorme stijgingen van het aantal besmettingen in de afgelopen week en vooral laatste dagen, vallen tegen, erkende Rutte. Deze toename is ernstig, maar hij wil eerst nader laten analyseren of dit pakket genoeg effect heeft.

Dit weekend gaat het kabinet met deskundigen na wat de laatste cijfers zijn en wat die betekenen. Zondag is er opnieuw een sessie met kabinetsleden en deskundigen.

Nederland staat samen met Frankrijk en Spanje in de top 3 van landen met een hoge besmettingsgraad. “Slechter dan Amerika. Dat is heel slecht”, zei Rutte. Het betekent volgens de premier onder meer dat mensen die wachten op een operatie, bezorgd zijn dat die niet doorgaat. En ook dat zorgmedewerkers weten dat ze weer verschrikkelijk hard moeten werken, aldus de premier.

Als mensen zich aan twee basisregels houden – 1,5 meter afstand en handen stuk wassen – dan kunnen “we een redelijk normaal leven leiden. Waarin je kunt ontspannen en werken en met je vrienden mooie dingen kunt doen, maar op een verstandige manier”.

Los daarvan komt het kabinet sowieso met een ‘roadmap’, zei Rutte. “Dat moet vrij voorspelbaar zijn en zeggen: bij dat type niveau van besmettingen kun je dit type maatregelen verwachten, zowel regionaal als landelijk. Daar zijn we al een heel eind mee.”