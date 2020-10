Schermerstraat in Moerwijk is ‘liefste straat’ van Den Haag

De Schermerstraat is officieel de Liefste Straat van Den Haag 2020. Die titel is donderdagavond uitgereikt. Coby van den Eijk, het boegbeeld voor deze straat, nam de prijs van duizend euro en een straatbord met daarop ‘Liefste Straat van 2020’ in ontvangst.

Coby vertelde donderdagochtend op Den Haag FM hoe zij in het begin van de corona-periode elke week bij ouderen in haar woningcomplex langs ging. De ene keer met een plantje, de andere keer met zelfgemaakte kaarten, op Koningsdag met oranjetompouce. ‘En iedere keer hameren: we doen het samen. We komen er samen uit’, vertelde Coby op Den Haag FM.

Als je Coby toen vertelde dat zij donderdagavond de titel voor ‘Liefste straat’ in ontvangst zou nemen, reageerde zij nuchter. ‘Ik ben geboren met zorg-genen. Als ik iemand zie die zorg nodig heeft, dan ben ik er gewoon. Ik vind dat normaal.’ Volgens haar heeft iedereen gewonnen.

‘Burenhulp is belangrijk’

De tweede plek (een cheque van vijfhonderd euro) ging naar de Morgenzonlaan in Transvaal. De Jan van Riebeekstraat kreeg de derde plaats en een cheque van tweehonderdvijftig euro.

Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid was bij de prijsuitreiking aanwezig. ‘Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen elkaar juist in deze moeilijke corona-tijd helpen’, zei de wethouder. ‘Burenhulp was nog nooit zo belangrijk.’

Lief en Leedstraten

Den Haag heeft inmiddels tweehonderd Lief en Leedstraten. Dat zijn straten waar de buren naar elkaar omkijken. Elke Lief en Leedstraat heeft een zogenoemde ‘gangmaker’ (zoals Coby voor de Schermerstraat) die het Lief en Leedpotje beheert en een boegbeeld is voor de straat. Het idee voor Lief en Leedstraten is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt tien jaar lang dood in haar woning had gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving.