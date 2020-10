Van dansclub naar restaurant: hoe de Danzig veranderde door de coronacrisis

Wie student in geweest in Den Haag, kent de Danzig aan de Lange Houtstraat. De coronacrisis zorgt ervoor dat dansclubs sinds maart hun deuren gesloten moeten houden, met alle financiële gevolgen van dien. Club Danzig besloot daarom om een flinke transformatie te ondergaan en heropende in augustus als restaurant DCuisine.

Eigenaresse Valerie Zwikker voelde in maart – toen de eerste maatregelen tegen corona werden aangekondigd – dat haar leven zou veranderen. ‘Ik had het onderbuikgevoel dat het wel een jaar kon duren’, vertelde ze op Den Haag FM. Er moest snel een beslissing worden gemaakt, ondanks het noodpakket van de overheid. ‘We willen toch aan de slag als ondernemer.’

Dus ging de bezem door het nachtclubicoon: het enige dat mensen nog uit de oude Danzig kunnen herkennen is de bar, die staat nog op dezelfde plek. ‘We gingen op 10 augustus open en dat ging best lekker’, vertelt Zwikker. Na zes weken kwam echter weer een klap in het gezicht voor de horeca: de vervroegde sluitingstijd. ‘Het houdt niet op.’

Uurtjes aan de voorkant

Nu staat Zwikker om kwart voor 22.00 uur met de bonnetjes in de hand. ‘Het is zo onpersoonlijk en echt niet wat wij willen uitdragen, maar wij kunnen niet anders’, vertelt ze. Het concept van DCuisine was dat je niet na anderhalf uur uitgegeten bent. ‘Vijf uur tafelen is normaal bij ons.’

De ondernemer zit daarom, wederom, niet stil. De uren die zij in de avond mist, verplaatst ze naar het begin: vanaf dit weekend kun je lunchen bij DCuisine. ‘Maar dan moeten gasten niet om 15.00 uur al dronken zijn, dan bereiken we nog niets’, lacht Zwikker.