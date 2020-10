VVD-Kamerlid Bente Becker: ‘Ik zou Haagse PVV-motie niet gesteund hebben’

Als Tweede Kamerlid Bente Becker namens de VVD in de Haagse gemeenteraad had gezeten, dan zou zij geen steun hebben uitgesproken voor de PVV-motie waarin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel gemaakt worden van beleid.

“Maar natuurlijk sluit de VVD zich hiermee niet aan bij PVV-agenda om bevolkingsgroepen weg te zetten”, zegt Becker daarover. Zij heeft als Tweede Kamerlid de thema’s integratie en inburgering in haar portefeuille. “Het gaat ons om het feit dat immigratie een grote druk legt op onze steden en kwetsbare wijken, wat serieus aandacht vraagt.”

Vrijdagmiddag komen de coalitiepartijen in een extra overleg bij elkaar nadat deze week de vlam in de pan sloeg op het Haagse stadhuis. Burgemeester Jan van Zanen probeert aan het eind van een verhitte week de gemoederen tot bedaren te brengen, maar hij laat zich niet inhoudelijk uit over de motie. ‘Ik ga niet op iedere verworpen motie reageren’, zegt Van Zanen. ‘Dat is aan de politiek. Wel zeg ik: je kan van mening verschillen, dat hoort in een democratie, maar maak het nu niet erger dan het is. Als je van mening verschilt, dan moet je op de inhoud en de zaak reageren en niet op de persoon. We moeten werken aan een sfeer van samenwerking.’