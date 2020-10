Burgemeester over coalitiecrisis: ‘Ik hoop dat coalitie en wethouders hoofd koel houden’

De Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) hoopt dat coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA en hun wethouders ‘zo verstandig zijn om het hoofd koel te houden en de samenwerking weer op te zoeken’. Dat zei de burgemeester zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De inhoud van een motie van de PVV in Den Haag die deze week gesteund werd door collegepartij VVD en de oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Het zette de verhoudingen in het Haagse college van burgemeester en wethouders op scherp. Eerder deze zaterdag meldde AD Haagsche Courant dat de ruzie tussen de VVD en de vier andere coalitiepartijen is uitgepraat.

De burgemeester was er zelf niet aan te pas gekomen om de crisis te bezweren, zo zei hij in Spuigasten. ‘Dat zou erop kunnen duiden dat het gaat. Ik heb de krant gelezen en heb natuurlijk wel her en der wat gehoord, maar ik hoop dat iedereen zo verstandig is – de vijf fracties, de wethouders – om dit moment het hoofd koel te houden en de samenwerking weer op te zoeken.’ Van Zanen is wel bereid om de partijen weer wat dichter bij elkaar te brengen. ‘Het is aan hen. Ik ben beschikbaar, maar dat weten ze al langer’, zei hij met een glimlach.

Op de inhoud van de PVV-motie wilde de burgemeester niet ingaan. ‘Ik kan mij daar niet mee bemoeien. Het zijn moties, geen emoties.’

Van Zanen was verder positief gestemd over de gemeenteraad, het college en de ambtenarij. ‘Die 45 raadsleden, die wethouders en al onze medewerkers: ze doen enorm hun best’, sprak Van Zanen complimenteus. ‘Ik vind de sfeer heel goed, maar ja, dat rauwe randje…’, aldus de burgemeester doelend op de toon in sommige raadsdebatten.