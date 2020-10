Coronabesmetting bij Scheveningen, wedstrijd tegen Katwijk afgelast

De voetballers van Scheveningen komen voor de tweede week op rij niet in actie. Er is een coronabesmetting geconstateerd in de ploeg van trainer John Blok. Het duel tegen Katwijk van zaterdag is daardoor in goed overleg met de GGD Haaglanden afgelast.

Afgelopen zaterdag zag Scheveningen ook al een streep door de wedstrijd tegen TEC gaan. De ‘Schollekoppen’ lopen hierdoor nu twee wedstrijden achter op de ploegen die tot nu toe wel alles gespeeld hebben. Voor Katwijk is het de eerste keer dit seizoen dat er een wedstrijd geschrapt wordt vanwege een coronageval.

Het Haagse Quick speelt komend weekend ook niet. De wedstrijd tegen Hoogland werd door corona eerder deze week al afgelast.

Overleg

Voorzitters van clubs uit de tweede en derde divisie hebben donderdag een overleg met elkaar gehad over het wel of niet door blijven voetballen. Enkele clubs hebben de uitdrukkelijke wens om de competities in het topamateurvoetbal tijdelijk stil te leggen. De KNVB wil daar echter niets van weten.