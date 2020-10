Kunstlicht over ‘Radman’ en Kunstenplan

Het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan Festival De Betovering en de laatste stand van zaken met betrekking tot het Kunstenplan 2021-2024 voor Den Haag.

Het is volop herfst en dus gaat Festival De Betovering weer van start. Als een van de programmaonderdelen speelt zich van zondag 18 oktober tot en met dinsdag 20 oktober nabij het Zuiderstrandtheater de installatie ‘Radman’ af. Vanuit een 18 meter hoog reuzenrad in een gondeltje uitkijkend over de stad fluistert hij jong en oud geheimen van boven én beneden in het oor. Kunstlicht spreekt met Jellie Schippers, een van de makers en bedenkers van theatergroep Schippers&VanGucht.

Donderdag is in de commissie Samenleving gesproken over het Kunstenplan 2021-2024 voor Den Haag. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor de roep om extra geld voor cultuur, plus een solidariteitsheffing van anderhalf procent die aan de grote kunstinstellingen in de stad wordt gevraagd. Dat geld wordt aangewend om allerlei kunstinstellingen die aanvankelijke buiten de boot van het Kunstenplan vielen, te redden. Kunstlicht spreekt met raads- en commissielid Birgül Özmen (D66).

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met huiscabaretier Thom Ferwerda en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Foto: Schippers&Van Gucht.