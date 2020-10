Van Zanen verwacht in de Randstad ‘stevige coronamaatregelen’

Burgemeester Jan van Zanen (VVD) van Den Haag gaat er echt vanuit dat er in de Randstad stevige maatregelen zullen moeten worden genomen vanwege het steeds hoger oplopend aantal besmettingen met het coronavirus. Deze stevige maatregelen zullen waarschijnlijk op de korte termijn worden genomen. Die verwachting sprak hij zaterdagochtend uit in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

‘De situatie is zeer ernstig, ook in Haaglanden. De cijfers zijn echt beroerd – ik heb vanochtend ook weer cijfers gehad. Ik ga er echt vanuit wij in de Randstad echt stevige maatregelen zullen moeten nemen, waarschijnlijk ook op de korte termijn. Dat is heel beroerd, maar het moet wel.’

Om welke stevige maatregelen het gaat, kon de burgemeester niet zeggen. ‘Daar ga ik niet op vooruitlopen, hoor. Maar het zijn zure maatregelen die pijn gaan doen’, zei hij. ‘We hebben maandagavond weer overleg daarover.’ Maandag overlegt namelijk het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waar Van Zanen in zit als voorzitter namens de Veiligheidsregio Haaglanden.

Voor Van Zanen voelen het oplopend aantal besmettingen als ‘een nederlaag’. ‘Is het nou zo moeilijk om je handen te wassen, om anderhalve meter afstand te houden, om thuis te blijven als je je niet goed voelt, thuis te werken – tenzij het echt niet anders kan?’, vroeg de burgemeester zich hardop af. Hij riep op: ‘Ook Den Haag, regio Den Haag: doe het!’

‘Want die maatregelen komen er. Want het gaat niet de goede kant op. Straks lopen de ziekenhuizen helemaal vol, zijn de ic-bedden vol.’ Hij waarschuwde: ‘Je zal maar een vader, moeder, vriend of zus hebben die wat aan z’n hart heeft of kanker heeft en niet het ziekenhuis kan, omdat er corona is. Dus alsjeblieft: let op elkaar, let op jezelf en doe het.’