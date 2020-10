Winteropvang daklozen dit jaar in Escamp

Voormalig verzorgingshuis Lozerhof aan de Randveen in Escamp wordt deze winter gebruikt als nachtopvang voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Dat heeft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, zorg) bekendgemaakt, meldt mediapartner Omroep West.

Volgens de wethouder was het de keer extra moeilijk om een geschikte plek te vinden voor de opvang van daklozen in de wintermaanden. Dit vanwege de uitbraak van het coronavirus en de anderhalve meter-maatregel. De opvang biedt een avondmaaltijd, douche, slaapplaats en een ontbijt de volgende ochtend. Tijdens de winterkouderegeling is er zorg, begeleiding en beveiliging aanwezig.

Vorig jaar was de winteropvang in een pand van het Leger des Heils op de Binckhorst. Daarvoor zat hij jarenlang aan de Zilverstraat.