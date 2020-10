Van Zanen verwacht in de Randstad ‘stevige coronamaatregelen’

Di-rect en Hannelore Bedert in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Di-rect en Hannelore Bedert (foto).

Gister presenteerde de mannen van Di-rect hun nieuwe album in de Elektriciteitsfabriek – live bij iedereen in huis gestreamd, zoals dat tegenwoordig gaat. Van hun album ‘Wild Hearts’ hoor je zondagavond de titeltrack. De Vlaamse zangeres Hannelore Bedert is terug na een lange stilte. Na het plotse overlijden van haar man zwoor ze de muziek af, maar nu pakt ze de draad weer op met een prachtige song.

Meer nieuwe releases zijn er van Anderson Paak, Chris Stapleton, Future Islands, Nona, Celeste, Travis, S10 en Zwangere Guy. Tevens hoor je een ongebruikelijk rustige klassieker van Van Halen, van wie gitarist Eddie Van Halen deze week overleed.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).