Meerdere aanhoudingen bij onaangekondigd protest tegen coronamaatregelen

Het Plein was zaterdagavond wederom het toneel van een demonstratie tegen de coronaspoedwet en de coronamaatregelen. Het protest was niet aangekondigd en is daarom op last van de burgemeester beëindigd. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Volgens de actiegroep Viruswaarheid is ook hun voorman Willem Engel aangehouden. De actiegroep stelt dat er zeker vijf mensen zijn gearresteerd, meldt ook mediapartner Omroep West.

Volgens de politie werd de demonstratie rond 19.00 uur beëindigd. “Wij hebben de demonstranten gevraagd en gevorderd om de locatie te verlaten. De demonstranten gaven daar op dat moment gehoor aan”, aldus de politie. De demonstranten startten rond 21.00 uur het protest echter opnieuw.

“De demonstranten hebben wij meermaals gevorderd om weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen”, zegt de politie. Volgens Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, zijn die aanhoudingen niet op het Plein, maar in een straat verderop gedaan. De groep ‘”liep daar gewoon vreedzaam”.

Willem Engel

Zo’n honderd mensen deden zaterdagavond mee aan de demonstratie, onder wie dus Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid. Hij riep eerder op de avond op om zaterdag en de komende dagen naar het Plein te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland.

Donderdagavond was er ook een onaangekondigde demonstratie op het Plein. De politie hield toen 82 demonstranten aan.