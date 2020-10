Reguliere zorg in ziekenhuizen met 40 procent afgeschaald vanwege corona

De reguliere zorg in de regionale ziekenhuizen wordt met 40 procent afgeschaald om de opname van coronapatiënten de komende tijd aan te kunnen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het gaat daarbij om de reguliere zorg in alle ziekenhuizen die vallen onder de veiligheidsregio’s Hollands Midden en Haaglanden.

Het afschalen van 40 procent van de reguliere zorg heeft volgens ROAZ grote gevolgen voor de niet-corona-patiënten: het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. ‘Dat blijft een nare boodschap voor de mensen die al lang wachten op een ingreep, zoals een knie- of oogoperatie’, zegt ROAZ. ‘Maar dit voorkomt wel dat acute zorg – zoals transplantaties of ingrepen bij kankerpatiënten – moet worden stilgelegd als het aantal Covid-patiënten blijft toenemen.’

‘Er wordt dringend beroep gedaan op ziekenhuizen in andere regio’s waar nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is, om de zorg voor coronapatiënten over te nemen’, zegt Martin Schalij, voorzitter van de ROAZ West. ‘De druk op de zorg raakt iedereen. Het is heel akelig dat mensen niet geopereerd kunnen worden en dat sommige patiënten nu al in ziekenhuizen aan de andere kant van het land moeten worden opgenomen.’