Zo viert Den Haag ‘Coming Out Day’ 2020

Het is Coming Out Day, de dag waarop aandacht wordt besteed aan het moment dat een lhbti’er openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid uitkomt. Er worden onder andere door COC Haaglanden meerdere activiteiten georganiseerd.

Om 11.00 uur wordt de regenboogvlag gehesen bij het stadhuis. Daarna treden in het Koorenhuis meerdere dichters en muzikanten op tijdens Queer Taste of Poetry. Ook wordt een online workshop gegeven, waar mensen hun ervaringen met ‘uit de kast komen’ kunnen delen.

Postbus

Postbezorger PostNL staat ook stil bij Coming Out Day. Het bedrijf laat zondag vijf bussen in regenboogkleuren rondrijden, waarvan eentje in Den Haag.

Zo ziet de ‘regenboogbus’ van PostNL eruit.