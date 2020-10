Bewonersorganisaties Haagse Hout willen inspraak in keuze nieuw cultuuranker

Vijf bewonersorganisaties in het stadsdeel Haagse Hout willen inspraak in de keuze voor het nieuwe cultuuranker in het stadsdeel. Daarvoor pleit men in aanloop naar de raadsvergadering van maandagavond. In de Haagse gemeenteraad wordt maandagavond gesproken over het meerjarenbeleid Kunst en Cultuur, daar wordt mogelijk definitief besloten dat de subsidieaanvraag van cultuurankers in Haagse Hout en Scheveningen niet worden gehonoreerd.

De afgelopen jaren was het DiamantTheater cultuuranker voor het stadsdeel Haagse Hout, maar hun subsidieaanvraag kreeg een negatieve beoordeling van de adviescommissie. Begin september werd duidelijk dat het theater samen met Stichting Kunstpost als Podium Noord opnieuw een aanvraag zou doen voor de subsidiegelden. Ook andere partijen kregen daarbij de mogelijkheid zich op te werpen als cultuuranker.

De bewonersorganisaties pleiten ervoor dat culturele instellingen in het stadsdeel langer de tijd krijgen om een aanvraag te doen voor het subsidiegeld, de sluitingstermijn daarvoor was 30 september 2020. De voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve sprak eerder van een “open call met een tamelijk gesloten karakter” en vond dat niet duidelijk genoeg was gecommuniceerd dat er de mogelijkheiod was om een aanvraag in te dienen. Zelf had zij had graag meer tijd gehad om mogelijke kandidaten voor het cultuurankerschap te informeren.

Bij de raadsvergadering van maandagavond zullen Wijkberaad Bezuidenhout, Wijkvereniging Benoordenhout, Wijkvereniging Bezuidenhout-West, Wijkberaad Mariahoeve en Wijkvereniging Marlot collectief vragen om een motie die zorgt voor een uitbreiding van de termijn voor de open call. Daarbij zal ook gevraagd worden om inspraak in de keuze voor een nieuw cultuuranker.

Cultuuranker Scheveningen

Naast het DiamantTheater in Haagse Hout werd ook de subsidieaanvraag van Muzee voor het cultuurankerschap op Scheveningen negatief beoordeeld door de adviescommissie. Het museum bleef vertrouwen houden in het kunnen voortzetten van de functie en diende een nieuwe, aangepaste subsidieaanvraag in. Tegelijkertijd is voor dat stadsdeel duidelijk dat ook YMCA Scheveningen de functie graag zou vervullen.

Volgens de huidige planning moet op 2 december duidelijk zijn hoe de subsidiegelden voor de cultuurankers in beide stadsdelen worden verdeeld.

De raadsvergadering is maandag vanaf 17.30 uur live te volgen via Den Haag TV.