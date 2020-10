Black Lives Matter ‘teleurgesteld’ na gesprekken met wethouder

Black Lives Matter Den Haag is ‘teleurgesteld’ over de voortgang op het gebied van institutioneel racisme die wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) vrijdag heeft gepresenteerd. De wethouder deed dat tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de beweging.

De beweging hoopte in het tweede gesprek op meer concrete plannen. “De wethouder lijkt vooral graag dialogen te willen faciliteren. Heeft hij de demonstraties in Den Haag en de rest van Nederland gemist? Black Lives Matter dacht dat de boodschap wel duidelijk was: institutioneel racisme is een echt probleem, dat echte mensenlevens raakt. Dat verdient ook echte oplossingen.”

Black Lives Matter Den Haag hoopt in de nota van de wethouder aan het einde van dit jaar meer concrete actie terug te lezen. “De wethouder is aan zet, om te laten zien dat het hem menens is.”