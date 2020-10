Brasserie MaZo ziet door gesloten deur klantenkring slinken: ‘Gemeente komt niet tegemoet’

‘De gemeente maakt het ons onmogelijk te ondernemen.’ Dat zegt Frank van Dongen, eigenaar van brasserie MaZo, het café in het Atrium. Normaliter konden ambtenaren via een deur van het Atrium naar de brasserie lopen, maar nu die als coronamaatregel gesloten is, ziet Van Dongen zijn voornaamste klantenkring slinken. ‘Dit is een ondernemer naar de klote helpen.’

De deur tussen de brasserie en het Atrium sloot al eerder, aan het begin van de coronacrisis. Daarna is hij open gegaan, zodat mensen vanuit het stadhuis de brasserie konden betreden. ‘Andersom kon niet, daar kon ik mee leven’, vertelt Van Dongen. ‘Toen de besmettingen in september weer opliepen, heeft de gemeente besloten dat iedereen weer in en uit kon lopen. Dat vond ik toen al raar.’

Beveiligers

Nu is de deur helemaal gesloten. ‘Onze klantenkring zijn ambtenaren en stadhuisbezoekers. Die zijn er natuurlijk niet meer. En degene die nu nog wel in het Atrium zijn, kunnen niet meer via het Atrium naar binnen. Zij moeten buitenom en dat is kansloos. Dan gaan ze naar het station en lopen ze niet meer naar mij.’

Er lopen zeven beveiligers door het Atrium. ‘In maart zei ik al: laat er nou eentje op letten dat er geen terrasbezoekers het stadhuis binnenlopen.’ En zelfs een beveiliger is volgens Van Dongen niet per se nodig. ‘De enige die van buiten naar binnen lopen, zijn de beleidsmakers zelf.’

Huur

De horeca-uitbater zit nog iets dwars. ‘Mijn voornaamste ding is dat ze totaal niet tegemoet komen of in gesprek willen over onze huur. Wij huren van de gemeente en ze maken het ons onmogelijk om wat te doen daar.’

Van Dongen probeert al langere tijd verschillende ambtenaren te bellen, maar volgens hem is er niemand te bereiken. ‘Vorige maand had ik toevallig een gesprek met de vastgoedorganisatie. Zij willen alleen uitstel van huur verlenen en dat vinden ze zeer coulant, maar dat is enkel het probleem verschuiven naar het andere jaar.’

De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd.