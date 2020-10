Hart voor Den Haag wil tegemoetkoming voor uitbater brasserie MaZo

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos wil dat het stadsbestuur in overleg gaat met de uitbater van brasserie MaZo en de ondernemer compenseert nu de huurprijs niet in verhouding staat met een minder hoge klandizie. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de partij stelt.

Het café in het Atrium ziet door een gesloten deur het aantal klanten teruglopen en wil in gesprek over een tegemoetkoming. “De gemeente geeft hier een totaal verkeerd voorbeeld”, zegt raadslid Ralf Sluijs. “Ze gooien de deur naar klandizie letterlijk dicht maar vragen wel dezelfde huur. Dat kan toch niet?” Sluijs vindt dat het stadsbestuur de ondernemer tegemoet moet komen.

Het zit de uitbater van MaZo dwars dat er enkel wordt gesproken over het uitstellen van het betalen van huur. “Mijn voornaamste ding is dat ze totaal niet tegemoet komen of in gesprek willen over onze huur. Wij huren van de gemeente en ze maken het ons onmogelijk om wat te doen daar.” Sluijs ziet niets in het voornemen om de huur later alsnog te moeten betalen. “Dat is goed bedoeld maar meestal slechts uitstel van executie, want alle kosten lopen gewoon door en die gepeperde rekening komt straks als een boemerang terug in het gezicht.”

Naast een overleg van het stadsbestuur met de uitbater van MaZO wil Hart voor Den Haag met raadsvragen duidelijk krijgen of en hoeveel andere ondernemers in een soortgelijke situatie zitten.