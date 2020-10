HTM voorspelt drukte in OV: “Extra maatregel om verantwoord te kunnen reizen”

In de app en op de website van HTM is sinds kort een verwachting te zien van de drukte in het Haagse openbaar vervoer. “Het is gewoon een extra maatregel om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk verantwoord met bus en tram kunnen reizen”, vertelt HTM-woordvoerder Marijke Poppelier in Haags Bakkie op Den Haag FM.

“Het helpt mensen om een keuze te maken”, zegt Poppelier. “Soms kan het niet anders, omdat je naar je werk moet. Maar als je bijvoorbeeld verplicht een boodschap ergens moet doen, dan kun je toch kijken of je de tram of bus wilt nemen.” De drukte in tram of bus is een indicatie gebaseerd op in- en uitcheckgegevens van de afgelopen weken.

De drukte-indicator van HTM sluit aan bij het landelijke initiatief van OV-bedrijven om drukte-informatie te leveren als onderdeel van de coronamaatregelen. Naast Den Haag wordt ook in Amsterdam gewerkt met een drukte-indicator, andere vervoerders sluiten later aan.