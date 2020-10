IJscoman Moes door oude ijskarren straks niet meer welkom op Binnenhof

Moes Pekdemir is al ruim veertig jaar een begrip op het Binnenhof. Talloze politici en toeristen hebben bij de joviale ijscoman een hoorntje gehaald. Nu lijkt er aan dat begrip een einde te komen. De vier ijskarren van Moes mogen vanwege hun ouderwetse vervuilende tweetaktmotoren niet meer op het Binnenhof, Paleis Noordeinde, de Hofvijver of de Lange Voorhout staan. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Moes is diep gekwetst door het bericht dat hij van een ambtenaar van de gemeente krijg. Zijn karren van bijna 70 jaar oud worden met liefde onderhouden, en zijn vanwege hun retro uiterlijk een echte toeristische attractie. Volgens de ijscoman zelf had de gemeente daar geen boodschap aan, en moest hij zijn karren maar naar de sloop brengen.

Tot vijf jaar geleden maakte Moes gebruik van een elektrische wagen om zijn ijs te verkopen. Die zou dan weer te groot zijn geweest om op Paleis Noordeinde en het Binnenhof te staan. ‘Die heb ik dertien jaar gehad. Van de gemeente moest ik die wegdoen, anders zouden ze mijn vergunning intrekken.’ Nu moet Moes in december stoppen, tenzij er voor hem een uitzondering wordt gemaakt. ‘Ik ga liever nog niet met pensioen. Ik doe dit al zo lang, en een uitkering krijg ik niet want ik ben zelfstandig.’

Levend monument

Vanwege zijn status als levend monument kan Moes rekenen op steun vanuit de Haagse politiek. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) pleit daarom voor een ontheffing voor de ijscoman. ‘Dat lijkt me niet zo ingewikkeld’, vertelt de gedeputeerde. Ook Ralf Sluijs (raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos) maakt zich sterk voor Moes. ‘Hij heeft meer premiers gezien dan alle Kamerleden bij elkaar.’ Sluijs zegt naar het gemeentebestuur te stappen om om opheldering te vragen.

Vanaf december zijn oude tweetaktmotoren van voor 2010 niet meer welkom in de binnenstad. Veel mensen in Den Haag hebben dagelijks last van de gevolgen van vieze lucht. Daarom voert het college per 1 december een milieuzone in voor de meest vervuilende brom- en snorfietsen. Oldtimers kunnen voor veertig dagdelen per jaar een ontheffing krijgen, maar of Moes daarvoor in aanmerking komt is nog maar de vraag.

Onschatbare waarde

De investering in nieuwe voertuigen is voor Moes te duur. Vanwege het coronavirus heeft hij afgelopen zomer ook veel minder geld aan toeristen en bezoekers verdiend. Maar bovenal zijn de karren van onschatbare emotionele waarde voor de beroemde ijscoman.

Wethouder Liesbeth van Tongeren laat weten graag met Moes te kijken naar mogelijke oplossingen voor zijn probleem. De wethouder gaat binnenkort op bezoek bij Moes om een ijsje te halen, en om over de toekomst te praten.