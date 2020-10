Permanent drie vlaggenmasten op het De Savornin Lohmanplein in Loosduinen

Islam Democraten: “Gemeenteraad moet zich uitspreken tegen racisme”

Meer in

De Haagse gemeenteraad zou zich vanavond bij de raadsvergadering moeten uitspreken tegen racisme, dat vindt Islam Democraten (ID)-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya.

Reden daarvoor is een tweet van PVV-leider Geert Wilders van dit weekend. “Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten minister-president Rutte?”, zo was te lezen.

GroenLinks-raadslid Serpil Ates noemde Wilders na zijn tweet “gevaarlijker dan het virus“, dit omdat hij volgens Ates zo de zorg verdeelt in plaats van solidair te zijn. “COVID-19 maakt geen onderscheid in etniciteit en de zorgmedewerkers ook niet.” Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemde de tweet van Wilders walgelijk. “Erger nog. Hij zegt feitelijk: ‘het is hun eigen schuld’.” Bij de Haagse Stadspartij was het Fatima Faïd die van zich liet horen: “Ik ben gewoon thuis hoor, verder ben je een fascist maar dat wisten we al.”

PVV-motie

Een door de Haagse PVV ingediende motie waarin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’, welke werd gesteund door de Haagse VVD en Hart voor Den Haag, wordt door ID eveneens als racistisch beschouwd en is wat Çetinkaya mede de reden voor de raad om zich uit te spreken.