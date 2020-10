Bewonersorganisaties Haagse Hout willen inspraak in keuze nieuw cultuuranker

Klemgereden verdachten schietpartij zijn Hagenaar en Nootdorper

De mannen die in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A12 bij Nieuwerbrug werden klemgereden door de politie zijn een 18-jarige Nootdorper en een Hagenaar van 20 jaar oud. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het duo werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in een woonwijk in Veenendaal, daarbij raakte een man gewond.

Bij de schietpartij werd een bewoner van het Van Manenerf in Veenendaal onder vuur genomen. De man raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Omstanders verleenden eerste hulp en de man is daarna naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling.

De verdachten vluchtten na de schietpartij in een grijze Volkswagen Caddy. Na een achtervolging van zestig kilometer werd de auto op de A12 klemgereden. De verdachten zijn op de vluchtstrook aangehouden door een arrestatieteam.

Dinsdag worden de twee voorgeleid. Een rechter beslist dan of zij langer in de cel moeten blijven. De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident.