Klimaatactivisten demonstreren bij stadhuis tegen burgemeester Van Zanen

Een demonstratie van dertig klimaatactivisten maandagochtend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag gaat niet door. Dat meldt Fossielvrij NL zondagavond. De klimaatdemonstranten zijn het niet eens met de gestelde voorwaarden door burgemeester Jan van Zanen en daarom zullen zij maandagochtend om 9.45 uur een nieuw protest voor het Haagse stadhuis organiseren.

De demonstratie was gericht op de aanwezigheid van Shell als eregast op de ‘Klimaatdag’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Demonstranten van verschillende klimaatgroepen wilden vanaf 9 uur ’s ochtends met twee grote opblaasbare oliebuizen van het hoofdkantoor van Shell, die in de top 10 staat van grootste Co2-uitstoters ter wereld, naar het gebouw van EZK lopen. Zo wilden ze bezwaar maken tegen de invloed van Shell op het ministerie en het klimaatbeleid. Burgemeester Van Zanen heeft de wandeling van de klimaatdemonstranten verboden, vanwege ‘corona-risico’. Vervolgens heeft de burgemeester een alternatieve locatie aangewezen voor een ‘statische demonstratie’, op afstand van het ministerie van EZK.

De organisatoren zijn het niet eens met deze beperkingen. “De burgemeester ontneemt ons het demonstratierecht. De nauwe banden tussen EZK en Shell worden pas duidelijk gemaakt als we met de ‘oliebuizen’ van het ene kantoor naar het andere lopen. Maar dit mochten wij niet. En op de toegewezen plek voor een statische demonstratie, aan de andere kant van de Utrechtsebaan, staan we buiten gezichts- en gehoorsafstand van het ministerie. Dit komt neer op een de facto verbod”, zegt woordvoerder Archana Ramanujam van Fossielvrij NL.

De activisten zijn ook verbolgen over de afhandeling van de demonstratiemelding door de burgemeester. Ze vinden zelfs dat deze ‘onzorgvuldig’ is verlopen. “De burgemeester heeft pas vrijdagmiddag 16.45 uur gereageerd, er was toen geen tijd meer om het besluit aan te vechten bij de voorzieningenrechter: dat kan niet meer na 17.00.” Ramanujam: “Het is niet de eerste keer dat de burgemeester klimaatbeschermers inperkt die gebruik willen maken van hun demonstratierecht. De belangen van de grootvervuilers blijven zo onaangetast. De gemeente kan rekenen op een officieel bezwaar vanuit ons.”