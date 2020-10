Landelijke storing registratiesysteem GGD verholpen

De landelijke storing in het registratiesysteem van de GGD’s is verholpen, dat meldt GGD Hollands Midden op Twitter. De storing zorgde voor wachtrijen bij de teststraten.

“We hebben gewerkt volgens de noodprocedure”, vertelt een woordvoerder van GGD Haaglanden Den Haag FM. Daardoor kon het testen doorgaan, maar zal de registratie er van later worden verwerkt.

De storing in CoronIT is verholpen. Vermoedelijk houden we wel de rest van de dag last van vertraging bij de teststraten. Onze excuses voor het ongemak.

Het registratiesysteem was sinds maandagochtend 9.00 uur uit de lucht, daaropvolgend werden gegevens handmatig bijgehouden zodat er nog wel getest kon worden. “Het duurt wel langer voordat iemand aan de beurt is”, vertelde een woordvoerder van GGD Haaglanden mediapartner Omroep West.

Er is een landelijke storing in het registratiesysteem van Corona. Hierdoor is vertraging ontstaan bij het testen in onze teststraten. We hebben ons noodsysteem opgestart, maar we hebben een achterstand. Houdt er rekening mee als u vandaag getest wordt. Excuses voor het ongemak.

— GGD Hollands Midden (@ggdhm) October 12, 2020