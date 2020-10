Nog geen besluit over subsidies voor cultuur: nieuwe ergernis in Haagse coalitie

De verdeling van de subsidies voor culturele instellingen in Den Haag, zorgt voor nieuwe spanningen in de coalitie. Dat meldt mediapartner Omroep West. De behandeling van een voorstel van wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) dat de gemeentelijke bijdrage voor de komende vier jaar moet regelen is maandag op het allerlaatste moment uitgesteld.

De gemeenteraad zou maandagavond een besluit nemen over de verdeling van de subsidies. Maar kort voor het debat werd duidelijk dat het van de agenda ging. Dit tot frustratie van de ruim veertig insprekers die hun mening over het onderwerp wilden laten horen. Sommige culturele organisaties waren zelf van plan met een mini-voorstelling hun visie duidelijk maken.

Reden voor het schrappen van het onderwerp is dat VVD, PvdA en andere partijen die nog aan de subsidies willen sleutelen meer tijd nodig hebben om een juridisch advies dat de wethouder vandaag aan de raad stuurde te bestuderen. Dat betekent onder meer dat de instellingen nog in ieder geval drie weken geduld moeten hebben voordat ze weten hoeveel geld ze volgend jaar krijgen.

Geen geheim

VVD en PvdA maken er al weken geen geheim van dat ze ongelukkig zijn met een advies van een speciale, onafhankelijke commissie voor de verdeling van de beschikbare 56 miljoen euro over de culturele instellingen in Den Haag.

Beide partijen vinden dat vooral de kleinere en middelgrote organisaties daarvan de dupe worden. Zij willen dat er ongeveer een miljoen euro voor die pakweg vijftien van die instellingen beschikbaar komt. Volgens de partijen hebben zij inmiddels ook een ruime meerderheid in de raad voor hun voorstellen.

Handreiking

Wethouder Van Asten kwam daarom vorige week met een handreiking. Hij is bereid om vier ton uit een noodpotje voor de cultuur te halen en dat ter beschikking te stellen. Maar dat vinden de partijen niet voldoende. Achter de schermen werkten zij aan een voorstel om anderhalf procent van de voorgestelde subsidie voor een aantal van de grootste instellingen af te halen en dat naar de kleinere te laten gaan. ‘Een solidariteitsbijdrage’, noemt het liberale raadslid Det Regts dat. In totaal zou door die constructie nog eens 573.147 euro bovenop die vier ton komen.

Maar vandaag bleek dat dit volgens Van Asten juridisch niet mogelijk is. De gemeente zou de door de adviescommissie voorgestelde bedragen niet mogen verlagen. Als dat wel gebeurt, zou dat de weg vrijmaken voor bezwaren, staat in dat advies.

Verbazing

De gang van zaken leidt tot grote verbazing bij coalitiepartijen VVD en PvdA. Regts noemt het ‘niet chic’ dat de raad een paar uur voor een besluit zo’n juridisch advies krijgt. ‘Dit is not done’, zegt zij. Ook Aydin maakt er geen geheim van dat hij onaangenaam is getroffen. Hij zegt dat Van Asten al maanden weet dat er in de raad grote bezwaren leven tegen de verdeling van het geld. ‘Ik vind dat de wethouder nu de zaken onnodig juridiseert. Dit terwijl hij een democraat in hart en nieren zou moeten zijn en dus moet luisteren naar een meerderheid in de raad.’

Volgens Aydin speelt op de achtergrond ook nog een kwestie voor de fijnproevers van staatsrecht mee. De gang van zaken is ook een gevolg van een aanpassing van de subsidieverordening door het college van burgemeester en wethouders. Daardoor zou de rol van de raad zijn beperkt, zegt hij. Hij meent ook dat de raad, het hoogste orgaan in de stad, daar nooit expliciet mee heeft ingestemd. ‘Mijn vraag is dus of de wijziging wel kan, want een lager orgaan kan nooit de macht van een hoger orgaan beperken.’

Op zoek naar geld

De raad wil de komende tijd gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over het juridisch advies. Als dat inderdaad klopt, willen de partijen elders op zoek naar geld voor de kleine en middelgrote instellingen. Want dat die moeten worden gered, blijft volgens hem vast staan. ‘Die organisaties zijn de humuslaag voor het culturele leven in Den Haag’, aldus Regts. Aydin: ‘Vergis je niet. Ook als ons voorstel doorgaat, blijft nog steeds 98 procent van het advies van die commissie overeind staan. Maar wij willen organisaties die van groot maatschappelijk en cultureel belang zijn voor Den Haag redden’. Regts: ‘De kunstenaars, daar gaat het om. Want de instellingen die wij willen steunen, hebben geen directie of bestuur’.

Wethouder Robert van Asten zegt in een reactie dat hij het vervelend vindt dat door de herverdeling sommige instellingen geen subsidie meer kunnen krijgen. Maar hij wijst er wel op dat de gemeenteraad zelf heeft ingestemd met de manier waarop de subsidies de komende vier jaar over de instellingen moeten worden verdeeld en dat het budget beperkt is. Ook herinnert hij eraan dat hij vorige week al vier ton extra heeft gevonden. Nog meer geld om instellingen te redden is er volgens hem niet.

Kansarme allochtonen

De discussie over de verdeling van de subsidies over de culturele instellingen is een nieuwe bron van ergernis in de coalitie. Vorige week moesten de coalitiepartijen elkaar al diep in de ogen kijken nadat de VVD een motie van de PVV steunde waarin staat dat de woningnood in Den Haag komt door de enorme bevolkingsgroei van voornamelijk kansarme allochtonen en dat deze groei tegengegaan moet worden. De motie sneuvelde maar coalitiegenoten D66, GroenLinks en PvdA waren furieus.

De top van de VVD, GroenLinks, D66, CDA en PvdA spraken de kwestie tijdens het coalitieoverleg op vrijdagavond uit. ‘We hadden een stevig gesprek. Ik weet zeker dat iedereen doordrongen is van de ernst van de situatie zodat dit niet nog eens zal gebeuren’, aldus een van de aanwezigen toen. Maar nu is er dus alweer irritatie over een nieuw onderwerp.