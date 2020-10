Opnieuw protest op het Plein tegen coronaspoedwet

Op het Plein in Den Haag is maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur opnieuw gedemonstreerd tegen de coronaspoedwet, een paar honderd mensen is aanwezig bij het protest. De invoering van de wet moet het mogelijk maken om de coronamaatregelen van het kabinet uit te blijven voeren

Het Plein loopt langzaam leeg. Morgen tussen 14 en 15 uur zijn ze terug voor een (stil) protest. pic.twitter.com/8RRvBiitH6 — Sander K. (@sanderknura) October 12, 2020

In de afgelopen week werd er al vaker geprotesteerd tegen de invoering van de wet, zo schrijft mediapartner Omroep West. Zaterdag werden daarbij vijf demonstranten opgepakt, inmiddels zijn die weer vrijgelaten.

Nu online: weer demonstratie tegen de corona spoedwet op het Plein in Den Haag https://t.co/RBrJreObG3 pic.twitter.com/S7ZgI14nmf — Regio15.nl (@regio15) October 12, 2020

De Tweede Kamer debatteerde vorige week over invoering van de spoedwet, een meerderheid steunde de invoering van de wet. Het is nu aan de Eerste Kamer om een oordeel te vellen over de invoering van de wet.