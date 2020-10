Permanent drie vlaggenmasten op het De Savornin Lohmanplein in Loosduinen

De drie vlaggenmasten op het De Savornin Lohmanplein in Loosduinen die daar tijdelijk waren geplaatst zijn vervangen door permanente masten. “Bij de onthulling van het herdenkingsmonument voor de Canadese troepen, die daar hun overwinningsparade hadden, waren er tijdelijk 3 masten geplaatst. Dat vonden we zo mooi op het plein dat ik gevraagd heb of er permanente masten geplaatst konden worden. Dat heeft het stadsdeelkantoor gedaan”, zegt Michel Rogier tegen Den Haag FM. Als voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage was Rogier betrokken bij de onthulling.

Rogier zegt de drie permanente vlaggenmasten op het De Savornin Lohmanplein te hebben geadopteerd, daarmee is hij beheerder van de masten en zorgt hij voor het hijsen van de vlag. “Adoptie houdt in dat ik zorg draag voor de vlaggen en toezicht hou voor als er iets kapot is. Met de hele flat van Bellavista, dat aan de overkant ligt, houden we gezamenlijk toezicht op het plein.”

In totaal heeft Rogier nu vijf vlaggen om te kunnen laten wapperen: De Nederlandse, Canadese en Haagse vlag kreeg hij van het stadsdeelkantoor, het Hofstad Lyceum doneerde een regenboogvlag en zelf schafte hij een Loosduinse vlag aan. Vrijdag werd voor het eerst de Loosduinse vlag gehesen.

Foto: Michel Rogier