Scherpere maatregelen verwacht: ‘Hoe krachtiger ze zijn, hoe korter het kan duren’

Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren het kabinet maandag over de aanpak van het coronavirus. Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Aanleiding voor nieuwe maatregelen is het oplopend aantal coronabesmettingen in Nederland.

Bronnen melden aan de NOS dat er scherpere maatregelen zullen worden genomen, politiek verslaggever Xander van der Wulp verwacht dat de kern daarbij zal zijn om de het aantal contacten verder te beperken. Afgelopen zondag werd er op het Catshuis door een deel van het kabinet, een aantal OMT-leden en Jaap van Dissel van het RIVM gesproken over nieuwe maatregelen.

Na alle adviezen volgt dinsdagmiddag een debat over het coronavirus in de Tweede Kamer. Voor dinsdagavond staat een persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gepland.

‘Hoe krachtiger de maatregelen zijn, hoe korter het kan duren’

Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit Leiderdorp pleitte in het radioprogramma West Wordt Wakker voor het nemen van krachtige maatregelen. ‘Er moeten duidelijke maatregelen komen waarbij iedereen precies weet wat er van hem verwacht wordt. En er moet perspectief komen, mensen moeten weten hoe lang dit gaat duren. Anders wordt het onmogelijk de maatregelen na te leven.’

Schellekens maakt onderdeel uit van het Red Team, een adviesorgaan van het kabinet. ‘Wij hebben gisteren een rapport uitgebracht waarin we duidelijk hebben gemaakt dat hoe krachtiger de maatregelen zijn, hoe korter het kan duren.’

‘De situatie is zeer ernstig, ook in Haaglanden’

Burgemeester Jan van Zanen zei zaterdagochtend uit in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM er van uit te gaan dat er snel, stevige maatregelen volgen. ‘De situatie is zeer ernstig, ook in Haaglanden. De cijfers zijn echt beroerd – ik heb vanochtend ook weer cijfers gehad. Ik ga er echt vanuit wij in de Randstad echt stevige maatregelen zullen moeten nemen, waarschijnlijk ook op de korte termijn. Dat is heel beroerd, maar het moet wel.’

Om welke stevige maatregelen het gaat, kon de burgemeester niet zeggen. ‘Daar ga ik niet op vooruitlopen, hoor. Maar het zijn zure maatregelen die pijn gaan doen’, zei hij. ‘We hebben maandagavond weer overleg daarover.’ Maandag overlegt namelijk het Veiligheidsberaad, het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waar Van Zanen in zit als voorzitter namens de Veiligheidsregio Haaglanden.

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie. De burgemeesters evalueren maandagavond ook de effecten van de mondkapjes, de vroege sluiting van de horeca en de beperkingen van de groepsgroottes.

Hoog aantal coronabesmettingen in zwakkere wijken

Het aantal coronabesmettingen is hoger in zwakkere wijken, die conclusie trek RTL Nieuws na een analyse van besmettings- en testcijfers van 39 wijken en stadsdelen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Voor de analyse werd gekeken naar de cijfers uit week 36 en 37. Amsterdam Zuidoost staat bovenaan in de lijst van stadsdelen die hoog scoren en kent 417 positieve testen per 100.000 inwoners, stadsdeel Laak volgt met 343 positieve testen. Op een derde plek staat stadsdeel Centrum met 341 positieve testen per 100.000 inwoners.