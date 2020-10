Straat Consulaat strijdt op Wereld Daklozendag voor meer opvang

Wereld Daklozendag werd zaterdagmiddag door het Straat Consulaat aangegrepen voor een bijeenkomst op de Hofplaats. Eerder op de dag had het Straat Consulaat ook al Haagse dak- en thuislozen bezocht om survivalkits uit te delen . Daarnaast werden lunchpakketten, drinken en broodjes hamburger uitgedeeld op de bijeenkomst. Tijdens deze Wereld Daklozendag werd met name aandacht gevraagd voor het groeiend tekort aan opvangplaatsen voor het toenemende aantal dak- en thuislozen in Den Haag. Naast plaatsen in de nachtopvang , is er ook grote behoefte aan 24/7 dagopvang voor zowel ouderen als jongeren. “Er is echt geen goede plek voor jongeren die werken en studeren en het is ook geen goede plek voor jongeren die aan hun toekomst willen werken”, zo vertelt de thuisloze student Abdul tegen Den Haag FM.

“Eigenlijk is dit een onderdeel van een veel groter probleem, namelijk de woningnood”, aldus Joy Falkena van het Straat Consulaat. Volgens Wethouder Bert van Alphen is de gemeente erg hard aan het werk om voldoende woningen beschikbaar te krijgen om mensen een eigen plekje kunnen geven. “Daarnaast zijn we goed op zoek naar mogelijkheden om mensen tijdelijk op te vangen, in wat voor vorm dan ook”, aldus de wethouder.

Martijn van Rheenen, ondernemer en grondlegger van het burgerinitiatief ‘Doneer een Dorp’, denkt dat het in Den Haag eerst moet gaan om goede begeleiding van dak- en thuislozen. Daarnaast, zo zegt Van Rheenen, heeft hij met het uit de grond stampen van het ‘coronadorp’ bij het ADO stadion in april en mei, al aangetoond, dat er in korte tijd een goede tijdelijke opvanglokatie kan zijn. “We zouden eenzelfde faciliteit als noodlokatie in Den Haag op korte termijn kunnen neerzetten”, aldus Van Rheenen.

Joy Falkena is in ieder geval voor opvang van mensen die nu buiten zijn, zodat die niet meer met hun slaapzak in de stuiken of onder een brug hoeven te liggen. “We willen gewoon opvang, we willen bedden”, stelt Falkena, en ze vervolgt “Wij roepen ook burgers op om met ons na te denken over wat een oplossing zou kunnen zijn”. Iedereen met een idee, plan of voorstel kan dat kenbaar maken via de ideeënbus op de website van het Straat Consulaat. “Want misschien zijn er nog meer oplossingen dan alleen maar wachten totdat de politiek actie gaat ondernemen”, besluit Falkena strijdvaardig.

https://youtu.be/HFQvm0Yuy7s