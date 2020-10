The Hague Royals kansloos onderuit tegen Den Helder Suns

The Hague Royals staat na twee gespeelde wedstrijden in de Dutch Basketball League (DBL) nog met lege handen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. In het Zuiderpark verloor de ploeg van Bert Samson zondag met 60-80 van Den Helder Suns.

Beide ploegen deden in het eerste kwart niet voor elkaar onder. Na tien minuten spelen leidden de nieuwkomers in de DBL met 23-22. Pas in de loop van het tweede kwart werd het krachtsverschil duidelijk. Den Helder Suns liet The Hague Royals geen moment meer in de wedstrijd komen en liep uit naar een 60-80 overwinning.

Komende zondag spelen de Hagenaars in eigen huis tegen BAL Weert.