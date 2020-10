Veiligheidsregio Haaglanden: demonstranten mogen geen routes lopen

Demonstraties die niet vooraf zijn aangemeld zullen vanaf nu worden verwezen naar de Koekamp of het Malieveld als locatie om te demonstreren, dat laat de Veiligheidsregio Haaglanden maandag weten. “Als demonstranten toch op een andere locatie samenkomen, worden ze door de politie aangesproken en naar deze locaties verwezen om daar kort te demonstreren. Het kan zijn dat in het uiterste geval de demonstratie wordt beëindigd en de demonstranten worden gevorderd de plek te verlaten.”

Omdat het aantal coronabesmettingen in Haaglanden sterk oploopt is tevens besloten dat er geen demonstraties worden toegestaan waarbij deelnemers een tocht lopen. “Omdat blijkt dat tijdens het lopen van routes het moeilijker is afstand te houden. Er moet daarom op een vaste plek worden gedemonstreerd.”

Aanleiding voor het besluit is dat de Veiligheidsregio een toename ziet in het aantal demonstraties zonder kennisgeving vooraf, waarbij geldende coronamaatregelen niet altijd worden nageleefd. “De insteek bij niet-aangemelde demonstraties is erop gericht deze kort te faciliteren, maar altijd op een manier dat de veiligheid en gezondheid van deelnemers én omstanders zo goed mogelijk worden gewaarborgd. Ook als demonstranten zelf daarin een andere afweging maken. Voor het naleven van de coronaregels is de organisatie bij alle demonstraties zélf verantwoordelijk. Afgelopen tijd is te vaak gebleken dat met organisatoren van onaangekondigde demonstraties geen afspraken kon worden gemaakt en dat zij zich niet aan de coronamaatregelen hielden.”