Nog geen besluit over subsidies voor cultuur: nieuwe ergernis in Haagse coalitie

Verbod op komst voor verkoop en gebruik van lachgas op straat

Meer in

Er komt een eind aan de mogelijkheid om lachgas en te verkopen in Den Haag of te gebruiken op straat, een meerderheid van de gemeenteraad steunde daarvoor het initiatiefvoorstel ‘van het lachgas af’ van de ChristenUnie-SGP. Dat initiatief werd mede ingediend door de VVD, het CDA, Hart voor Den Haag en NIDA.

Dat de verkoop van lachgas in Den Haag zou worden verboden was al bekend, wethouder Hilbert Bredemeijer kwam eerder met een voorstel daartoe waar de raad nog mee in diende te stemmen.

Zojuist is ons initiatiefvoorstel met een klinkende meerderheid aangenomen. Den Haag gaat nu echt van het lachgas af! Met dank aan de mede indieners #raad070 Benieuwd naar het hele voorstel? Lees het hier: https://t.co/xk9rv8liM2 pic.twitter.com/zbRWaCnO4g — ChristenUnie-SGP 070 (@CUSGPDenHaag) October 12, 2020

Op Twitter reageerde wethouder Bredemeijer enthousiast na het aannemen van het voorstel door de raad, hij stelt dat er een einde wordt gemaakt aan gebruik en verkoop van het door hem genoemde “levensgevaarlijke spul“.