Werkzaamheden tramsporen lijn 1 op Scheveningen in volle gang

De werkzaamheden aan de tramsporen van lijn 1 zijn in volle gang. Aan de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat, Badhuiskade en Gevers Deynootweg wordt op dit moment gewerkt. De gemeente meldt op de Facebookpagina Lijn 1 Den Haag dat de werkzaamheden sneller gaan dan was voorzien: ‘We hebben de eerste fases eerder af dan gepland.’

Het is een vreemd gezicht aan de Jurriaan Kokstraat op Scheveningen, één van de straten die open ligt vanwege de werkzaamheden. Sommige bewoners zeggen gekscherend dat ze het strand nu letterlijk voor de deur hebben. De werkzaamheden aan de tramsporen van lijn 1 die moesten worden uitgevoerd, worden gecombineerd met het vervangen van de riolering in de Prins Willemstraat en de Jurriaan Kokstraat. Hierdoor moeten de straten van gevel tot gevel open. Na de vervanging kan de riolering weer jaren mee, zo schrijft de gemeente in haar communicatie naar de bewoners. De werkzaamheden aan de riolering duren tot eind januari. Naar verwachting duurt het vervangen van het spoor tot aan mei 2021.

Rolstoeltoegankelijke haltes

Langs de route van lijn 1 komen ook nieuwe halteperrons die voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat iedereen zelfstandig met de tram kan reizen. Dit betekent dat de haltes ook rolstoeltoegankelijk worden. Daarnaast worden ze voorzien van digitale borden met vertrektijden en nieuwe wachtruimtes.

Meer informatie

Ook aan de Alexanderstraat in het centrum worden momenteel werkzaamheden aan het spoor van lijn 1 uitgevoerd. Voor meer informatie en actuele updates kijk je op www.denhaag.nl/lijn1 en www.facebook.com/lijn1denhaag.