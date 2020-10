ADO Vrouwen voor het eerst live op FOX Sports: ‘Je kunt wel zien dat ze groen-geel bloed hebben’

De ADO Den Haag Vrouwen zijn goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Afgelopen zondag werd met 2-0 gewonnen van FC Twente. Dit was de derde overwinning op rij en die was ook nog eens live te zien bij FOX Sports. En dat was voor het eerst en dus best een beetje spannend voor de Haagse voetbalsters!

Trainer Sjaak Polak straalt van geluk. Hij is op zijn plek bij de ADO Vrouwen, dat lijkt wel duidelijk. ‘Ik ben zo ongelofelijk trots. Je verslaat Heerenveen twee keer op rij (eerst beker, daarna competitie red.), dan ga je een loodzware wedstrijd tegemoet in Enschede bij FC Twente. Dan weet je gewoon dat je een hele moeilijke middag gaat krijgen. Maar achteraf hebben we een zware middag gehad, maar wel met resultaat. En daar ging het om.’

De kracht van het elftal is volgens spits Jaimy Ravensbergen het feit dat het een echt team is. ‘Als je allemaal groepjes hebt, dan kom je er niet. Als bij ons een iemand een fout maakt, dan lost een ander het voor diegene op. En dat is denk ik heel belangrijk.’

Wedstrijd live te zien bij FOX Sports

De wedstrijd tegen FC Twente was live te zien bij FOX Sports. Het was voor het eerst dat er een wedstrijd van de ADO Vrouwen live werd uitgezonden op televisie. Uiteraard zorgde dit voor wat extra spanning bij de speelsters. Maar het leverde vooral veel positieve reacties op: ‘Iedereen was heel erg trots op mij. Ook in het buitenland werd gekeken. De baas van de camping in Italië waar ik ieder jaar kom heeft ook gekeken. Hij zei dat ik goed had gespeeld, dus dat was erg leuk.

‘ADO-directie stuurde mij een berichtje’

‘Ook trainer Polak kreeg verschillende berichtjes: ‘Wat een strijders’ en ‘Je kunt wel zien dat ze groen-geel bloed hebben’ werd er geschreven, zegt Polak. ‘En ik heb ook een berichtje gekregen van de directie van ADO Den Haag. Ze vonden het ongelofelijk knap wat we hebben laten zien.’

ADO Den Haag Vrouwen maakte van 2007-2012 deel uit van de NV ADO Den Haag. In 2012 is de Stichting ADO Den Haag Vrouwenvoetbal opgericht om het vrouwenvoetbal in Den Haag c.q. Haaglanden op het hoogste niveau een beter perspectief te bieden voor de toekomst. Mohammed Hamdi, directeur van de NV ADO Den Haag, heeft eerder dit jaar uitgesproken de vrouwentak weer onderdeel te laten worden van de NV.