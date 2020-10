“Als Crossing Border of Lonneke van Leth geen geld meer krijgen, dan zijn die gewoon weg”

Drie weken voor de start van Crossing Border had ook Michel Behre gehoopt dat er duidelijkheid zou komen over de verdeling van subsidiegelden in Den Haag. Maandagavond werd, vlak voor de voortzetting van de raadsvergadering, door de coalitiepartijen besloten om nog geen besluit te nemen over de verdeling van subsidiegelden voor de periode 2021-2024. “Ik kreeg in een keer 398 WhatsApp-berichten: ‘wat gebeurt hier allemaal?’. Het was klaar gewoon”, zo reageert Behre in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Reden voor het schrappen van het onderwerp is dat VVD, PvdA en andere partijen die nog aan de subsidies willen sleutelen meer tijd nodig hebben om een juridisch advies dat de wethouder vandaag aan de raad stuurde te bestuderen. “Er moet extra geld bij, daar is iedereen het wel over eens. Ze zijn druk aan het zoeken nu, in andere potjes, om toch geld bij te leggen. Als Crossing Border of Lonneke van Leth -of noem ze allemaal maar op- morgen geen geld meer krijgen, dan zijn die gewoon weg. Dat is hoe het is. En daar kun je dan nooit meer wat aan doen.”

Meer dan 40 culturele organisaties en instellingen zaten maandagavond klaar om, digitaal, nog eenmaal te kunnen pleiten voor het belang van hun organisatie. “Die hebben waarschijnlijk de hele dag voor de spiegel zitten oefenen. Dan voel je je toch wel behoorlijk gepiepeld… Ik gok dat ook veel gemeenteraadsleden er niet blij mee waren, die willen ook duidelijkheid scheppen.”

Coronamaatregelen

Naast de voortdurende onduidelijkheid van toekomstige subsidie is het dit jaar ook een uitdaging om een festival te organiseren. Eerder liet Behre al weten dat de opzet voor dit jaar een aantal keer is veranderd. Striktere coronamaatregelen lijken ervoor te zorgen dat de komende editie volledig online zal zijn. “Dit betekent waarschijnlijk dat het live programma niet meer doorgaat”, zegt Behre. Er ligt wel een alternatief plan: “Ik gok dat het hele programma toch online moet plaatsvinden.”