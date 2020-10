‘We hebben zo ons best gedaan in de horeca, maar het virus kijkt daar niet naar’

Burgemeester Jan van Zanen: ‘Een bittere pil voor Nederland’

Burgemeester Jan van Zanen is ‘teleurgesteld’ dat de nieuwe maatregelen die dinsdagavond tijdens de persconferentie zijn bekendgemaakt nodig zijn. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘Het is ons niet gelukt om al die andere dingen na te leven, om betere cijfers te scoren. Maar dit is noodzakelijk’, aldus van Zanen.

‘Ik vind het het een bittere pil voor de horeca, die zo z’n stinkende best doen. Ik vind het een bittere pil voor de cultuursector. Ik vind het een bittere pil voor de sportsector. Ik vind het ook een bittere pil voor al die mensen die nu in het ziekenhuis liggen, die op de ic’s liggen. Het is een bittere pil voor Nederland.’

Van Zanen wil graag een klemmend beroep doen op zowel de mensen thuis als aan het kabinet. ‘Voor alle mensen in Den Haag: houd je er nou aan. Houd je nou aan die regels. Doe het niet een beetje, doe het gewoon echt. Zoek niet die randjes op. Je hebt alleen jezelf ermee, dan duurt het allemaal nog veel langer’, is de burgemeester duidelijk. ‘Ook wil ik een beroep doen op het kabinet. Zorg nou voor adequate compensatie voor de horeca, voor ondernemers. Voor de sport en de cultuur. Want daar is de nood zeer hoog, zeker na dit pakket.’