Den Haag FM-programma Radio Tonka genomineerd voor Haagse Popprijs

Het radioprogramma Radio Tonka is een van de genomineerden bij de Haagse Popprijzen, dat blijkt uit de lijst van genomineerden die te vinden zijn op de website van Popradar. De popprijzen worden jaarlijks uitgereikt en zijn onderdeel van de Haagse Popweek die zondag van start gaat.

Radio Tonka is het Haagse platform voor vrije radio, vierde in 2019 haar 25-jarig jubileum en wordt nog elke dag van 23.00 tot 03.00 uur uitgezonden via 92.0 Den Haag FM.

Tonka is naast ‘Notes, Beats & Bars’, ‘The Hague Songbook Exchange’, ‘De Powerpitch’, ‘Meet The Urban Pro’, ‘Future Intel’, ‘o, o, radio’ en ‘Homegrown’ genomineerd in de categorie Beste Initiatief.

Music Support Award

Naast de prijs voor beste initiatief is er ook Music Support Award waarvoor Sophie Straat, Tess Merlot, Torii, Nordin Besling, MAXINE, Tousch, Juulz, ROOS, Jelly, Madhara genomineerd zijn.

Beste Release

In de categorie Beste Release zijn Torii – Return To Form, Dax – Play Nice, Dandana – Free The System, Sophie Straat – ’t Is Niet Mijn Schuld, Frenna – ’t album onderweg naar Het Album of Goldband – Van de Roulette naar de Doublet de kanshebbers voor een prijs.

Beste Videoclip

The Indien – Longtime Lover, Roos Meijer – Made For Loving You, Goldband – Ja Ja Nee Nee, Dandana – Free The System, The Stangs – Tuschinski of Hermes Barzelini – Acceptatie zijn allen genomineerd in de categorie Beste Videoclip.

Een stem uitbrengen op een van de genomineerden kan tot woensdag 21 oktober. De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 25 oktober tijdens Haagse Popnacht 2020 in PAARD.