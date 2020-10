Ed Struijlaart ziet optredens afgelast worden, DI-RECT plant opnieuw livestreamconcert

Verschillende Haagse artiesten zijn teleurgesteld met de nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond werden aangekondigd. “Als ik ff snel een rondje doe langs de Facebook pagina’s van de theaters waar ik de komende tijd zou spelen, dan zakt de moed me in de schoenen. Hoorn en Den Helder hebben alles afgelast. Venlo hoor ik morgenochtend, of ik morgenavond kan optreden”, zo tweet Ed Struijlaart.

Ook Tim Akkerman laat zijn teleurstelling blijken, al blijkt Akkerman ook een man van het omdenken te zijn: hij heeft een speciaal shirt wat hij verkoopt. “Ik blijf positief, behalve bij de test. Steun de cultuur”, zo staat op het shirt geschreven. “Ondanks de teleurstelling probeer je dan toch steeds weer om te denken. Hoe lastig het soms is. Met humor verzacht je de pijn vandaar dit speciale T-shirt met de hoop men hem besteld en ons wilt steunen door deze te dragen.”

De mannen van DI-RECT hebben dinsdagavond laten weten opnieuw een livestreamconcert vanaf een bijzondere locatie te organiseren, deze keer spelen ze in het Kurhaus op Scheveningen. “Nu volle zalen er voorlopig niet in zitten hebben wij opnieuw de koppen bij elkaar gestoken. Het was snel duidelijk, we moeten dit jaar afsluiten met nog één dikke livestream. En dat gaan we doen! Op 11-12-2020 in het Kurhaus.”

Foto: Het Nationale Theater