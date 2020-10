“Er zijn voorstellen geweest om het land voor vier weken helemaal op slot te doen”

Nu de tweede coronagolf in gang is is er de verwachting dat het kabinet dinsdagavond strengere maatregelen zal afkondigen. Maandag werd duidelijk dat mogelijke maatregelen als een sluiting van de horeca voor twee weken, een verbod op verkoop van alcohol in de avond, minder reizen met het openbaar vervoer en een verdere beperking van groepsgroottes worden verwacht.

Politiek commentator Frits Wester verwacht dat minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge in hun persconferentie meer duidelijkheid zullen geven over de details van de maatregelen. “Voor de horeca: wordt het nou twee weken of vier weken? Dat soort details moeten nog even duidelijk worden. Maar de lijn is wel duidelijk, en voor de horeca en ondernemers is het natuurlijk wel sneu dat het weer nodig is.” Ook werkt het kabinet aan schema voor te nemen maatregelen, vergelijkbaar met Ierland, Wester hoopt wat dat betreft voor dinsdagavond een “doorkijkje naar de wat meer langere termijn”.

Wester wist in Haags Bakkie op Den Haag FM te vertellen dat bij het overleg van het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus maandagavond ook is gesproken over een lockdown. “Er zijn voorstellen geweest om het land voor vier weken helemaal op slot te doen”, weet Wester. “Dat zou een oplossing zijn, maar het kabinet wilde daar nog niet aan omdat dat economisch gezien te ingrijpend is. Maar dit betekent wel: als deze maatregelen niet op korte termijn effect gaan hebben, dat er dan nog maar een ding is en dat is weer een lockdown zoals in maart/ april. Dat is denk ik ook de boodschap die we vanavond te horen gaan krijgen.”

“Het kan nog een slagje erger, zoals in Spanje destijds, dat je alleen met een briefje boodschappen mag doen of naar de huisarts mag en gewoon verder totaal moet binnen blijven. Zo ver zie ik het hier niet komen. Laten we hopen dat het zo ver ook echt niet komt.”

Politiek commentator @fritswester blikt vooruit op de coronamaatregelen van het kabinet. Live in #haagsbakkie vanuit @bieb070! 📻 pic.twitter.com/l2LDx2VPNg — Den Haag FM (@DenHaagFM) October 13, 2020

“Corona voor en corona na”

Wat Wester betreft is het een historische periode die we meemaken: “Er gebeurt zoveel op dit moment. Het gewone politieke leven ligt eigenlijk een beetje stil, als je kijkt naar onderwerpen, begrotingsbehandelingen. Alsof dat ineens niet zo belangrijk is. Het is natuurlijk corona voor en corona na op dit moment”, vertelt Wester op beschouwende wijze.

“Het zou heel fijn zijn als je het niet meer over corona hoeft te hebben natuurlijk. Het is niet leuk, maar het is wel heel boeiend wat er allemaal gebeurt. Ook een generatie die dit nu meemaakt, jonge mensen die over 10, 15 jaar tegen elkaar zeggen: ‘weet je nog? in die tijd? Dat we ineens allemaal mondkapjes op moesten. En niet meer naar het café konden, geen introductiedagen hadden? Niet naar het verzorgingstehuis van onze grootouders konden?’ Het is wel een hele bijzondere tijd die we meemaken. Ook historisch.”