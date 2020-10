FNV Handel: “supermarkteigenaar moet aan de slag met uitvoer nieuw alcoholbeleid”

Linda Vermeulen reageert vanuit FNV Handel positief op nieuwe maatregelen die gaan gelden voor winkels en supermarkten. “Het is goed dat de premier oproept tot deurbeleid bij supers en winkelketens. Zodat er niet te veel mensen in de winkels zijn, zodat mensen op de regels worden gewezen.”

“Goed dat er strenger gehandhaafd gaat worden. Dat is precies waar wij de afgelopen tijd op hebben gehamerd. En eerdere winkelsluiting betekent minder kans voor de medewerkers aan blootstelling aan corona.”

Wanneer de nieuwe coronamaatregelen gelden betekent dat ook dat in supermarkten er in de avond (na 20.00 uur) geen alcohol meer mag worden verkocht, de werkgevers moeten daar maatregelen voor treffen stelt Vermeulen: “De supermarkteigenaren moeten aan de slag met uitvoeren van het nieuwe alcoholbeleid. Belangrijk dat klanten na 20uur geen drank meer in hun mandje kunnen doen. Belangrijk dat werkgevers in de supermarkten voorkomen dat dit gebeurt.”