Gemeenten volgen voorbeeld Den Haag om mensen sneller uit schulden te helpen

Tachtig Nederlandse gemeenten gaan het voorbeeld van Den Haag volgen in hun aanpak met schulden van inwoners. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Onder meer Leiden en Rijswijk gaan schulden collectief regelen, waarbij schuldeisers gezamenlijk akkoord gaan met één plan van afbetaling. Door deze manier van werken kunnen mensen sneller hun schuld afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen helpen.

Bij het collectief regelen van schulden hebben de aangesloten partijen (schuldeisers) afgesproken dat ze een voorstel tot het afbetalen van de schuld ongezien accepteren. Zo hoeft niet elke schuldeiser zich apart te bemoeien met het dossier van een schuldenaar. Gemiddeld heeft een persoon met schulden namelijk veertien schuldeisers. Normaal gesproken kan een schuldenaar pas beginnen met afbetalen als al deze schuldeisers afzonderlijk akkoord zijn gegaan met een plan.

De gemeente Den Haag heeft een proef gehouden waarbij met een aantal grote partijen afspraken zijn gemaakt over de schuldhulpverlening. De aangesloten schuldeisers gaan op voorhand akkoord met een plan om de schuldenaar zijn schuld terug te laten betalen. Hierdoor hoeft er niet met iedereen afzonderlijk onderhandeld te worden.

Bespaart hoop stress

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag noemt de nieuwe aanpak een succes. ‘Gemiddeld duurt het vijf jaar hulp voor er hulp wordt gezocht. De gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot zo’n 40.000 euro bij 14 schuldeisers.’

In het verleden duurde het meer dan ook nog eens 120 dagen voor er een akkoord lag waar alle schuldeisers tevreden mee waren. Volgens de gemeente lukt het nu om soms al binnen veertig dagen een overeenkomst te hebben. ‘Dat bespaart een hoop stress. Juist als de eerste stress van mensen weg is genomen kunnen we werken aan een duurzame oplossing.’

Koningin Maxima

Deze manier van werken gaat landelijk navolging krijgen, want de branchevereniging voor de schuldhulpverlening gaat de werkwijze adopteren. Ongeveer tachtig gemeenten, waaronder Leiden en Rijswijk, sluiten zich hier dinsdag ook bij aan. Dit doen zij door vier schuldendossiers aan te bieden aan koningin Maxima.

De gemeente Den Haag is trots dat de manier van werken landelijk opgepakt wordt. ‘De vier aangeboden projecten zijn allemaal projecten die al in het Haagse Schuldenlab070 zijn gedraaid of hun oorsprong daar kennen’, legt de woordvoerder uit.

Traagste schuldeiser

Toch ziet de gemeente na twee jaar nog voldoende ruimte voor verbetering. ‘Een schuldhulptraject is zo snel als de traagste schuldeiser. En helaas zien we dat er soms nog schuldeisers zijn die willens en wetens het schuldhulptraject traineren en zodoende de belangen van de schuldenaar en de andere schuldeisers schaden.’

Den Haag heeft afspraken met meer dan dertig partijen gemaakt, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Maar grote winkelketens zitten er nog niet bij. ‘Dit zijn de schuldeisers die niet deelnemen aan collectief schuldregelen. Het zou goed zijn als er wetgeving komt voor een wettelijke reactietermijn voor schuldeisers’, zo bepleit de woordvoerder van de gemeente Den Haag.