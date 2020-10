Hart voor Den Haag wil compensatie ondernemers bij nieuwe sluiting horeca

Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs wil dat horecaondernemers gecompenseerd worden als vanavond blijkt dat de sector de deuren eerder of helemaal zal moeten sluiten. “Mocht het kabinet hier wel toe besluiten, dan moet de sector, wil het geen bloedbad worden aan faillissementen, daarvoor ruimhartig gecompenseerd worden. Het gaat om een besluit van de overheid, dan hoort daar ook de verantwoordelijkheid.”

“Uitbaters van de meeste cafés en restaurants schieten er niets mee op als ze tot zes uur ’s avonds open mogen. De hoofdmoot van de omzet wordt geboekt in de avond. Het sluiten of beperken van restaurants die zich keurig aan de regels houden draagt weinig bij aan de strijd tegen het coronavirus. Zeker als je bedenkt dat de meeste besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden. Een avondklok in de horeca zal vele banen zal kosten en heel wat bedrijven richting een faillissement zal duwen. Dan zijn we nóg verder van huis.”

Voor horecaondernemers uit de regio kwam het nieuws over een nieuwe sluiting van de horeca als een schok. “Dit is je grootste nachtmerrie”, zegt Rene Bogaart, eigenaar van meerdere horecazaken in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer.