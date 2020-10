Horecaondernemers over nieuwe sluiting: ‘Dit is je grootste nachtmerrie’

Voor horecaondernemers uit de regio komt het nieuws over een nieuwe sluiting van de horeca als een schok. ‘Dit is je grootste nachtmerrie’, zegt Rene Bogaart, eigenaar van meerdere horecazaken in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer bij mediapartner Omroep West.

Het kabinet wil de horeca helemaal sluiten en ook alle alcoholverkoop na 20.00 uur verbieden. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws en de NOS. De nieuwe maatregelen zouden twee weken moeten gelden.

‘Vooropgesteld: ik heb niets liever dan dat corona de wereld uitgaat. Maar voor ons is dit het aller slechtste nieuws dat je kan hebben’, reageert Bogaart, eigenaar van onder andere restaurantketen Pavarotti.

Reserves op

Hij heeft 600 medewerkers in dienst op veertien locaties. ‘We zijn in het begin van de crisis al tien weken dicht geweest, toen zijn alle reserves opgemaakt’, zegt hij. ‘Sowieso reken ik op steun van de overheid. Maar met die steun kunnen we niet alles, we moeten zelf ook wat doen. Ik hoop dat we er doorheen komen.’

Ook de Leidse horecaondernemer Sander Dubbeldeman – eigenaar van onder andere Café de Uyl van Hoogland – hoopt op nieuwe steun van de overheid. ‘Die zullen we nodig hebben. Ik moet vijftig mensen en de huur doorbetalen. Dit is voor ons de bottleneck.’

‘Irritant wispelturig’

Hij vindt het beleid van de laatste tijd ‘irritant wispelturig’. ‘Eerst moesten we om 1.00 uur sluiten, toen om 22.00 uur en nu is het weer wat anders. Daar kun je niet op anticiperen. Wees duidelijk, dit schiet niet op.’

Aan de andere kant is het beleid zoals het nu is, ook niet te doen, zeggen de ondernemers. Bogaart: ‘Zoals het nu gaat, tot 22.00 uur met dertig man, gaat het ook niet. Dan zeg ik: dan maar even op je tanden bijten en dicht. We moeten er doorheen. Het is rot voor ons, maar als er niks gebeurt, houdt het ook niet op.’ Dubbeldeman: ‘Het geeft ook een soort van rust, je hoeft je niet meer druk te maken over aankomende maatregelen. maar het is niet de rust die je wil.’

‘Alles gedaan wat binnen mogelijkheden lag’

Toch balen ze er flink van. ‘Het is jammer, want als horeca hebben we er alles aan gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. Ik denk dat veel meer besmettingen in de thuissituatie gebeuren, want daar is geen controle.’ Dubbeldeman beaamt dat. ‘We hebben nu dertig man in een zaak waar normaal 150 man staat. Dan is die 1,5 meter prima te handhaven.’