Man hoopt op leuke date, maar wordt mishandeld door vijf mannen

Een man dacht in de nacht van maandag op dinsdag een leuke date te hebben in Den Haag, maar werd in plaats daarvan mishandeld door vijf mannen. Dat gebeurde rond middernacht op de Laan van Wateringseveld. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer dacht dat hij via een gratis datingsite had afgesproken met een vrouw. Maar toen hij zijn auto in de omgeving van de afgesproken plek parkeerde, liepen vijf onbekenden direct op zijn auto af. Ze vielen hem lastig, schopten en sloegen het slachtoffer en beschadigden expres zijn auto. De vijf renden daarna weg en lieten het slachtoffer achter. Van de daders is alleen bekend dat ze allemaal licht getint zijn en tussen de 25 en 30 jaar oud worden geschat.

De politie hamert erop dat men, ook al was het eerste contact online nog zo goed, niet weet wie er achter een online profiel schuilgaat. Daarom wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij dates en wordt geadviseerd bij voorkeur overdag af te spreken. Ook is het advies een afspraak te maken op een plek die je goed kent en waar meerdere mensen aanwezig zijn. ‘Spreek bij voorkeur af in een openbare gelegenheid of op een openbare plek en zorg dat je direct weg kunt als je je niet prettig of veilig voelt.’