Nachtclub Het Magazijn mogelijk voorgoed dicht

Het Haagse nachtleven heeft het zwaar. De horeca moet om 22.00 uur haar deuren sluiten en er zijn binnen maximaal 30 mensen toegestaan. Dat is lastig als je begeeft in een business waar mensen het liefst zwetend tegen elkaar aan staan te dansen. Ook Het Magazijn aan de Grote Marktstraat zit met de handen in het haar.

”Ik snap heel goed dat wij, zeker aan het begin, niet open mochten maar er wordt gewoon geen perspectief geboden.” verteld Joris van der Poel terneergeslagen aan een verslaggever van Den Haag FM. De 30-jarige club manager van het Magazijn is drie jaar geleden door de organisatie van Bleyenberg gevraagd om iets op te zetten voor de kelder van het pand. ”Het idee was om een plek te creëren die er in onze optiek nog niet was. Waar iedereen welkom was en waar je veilig kon uitgaan zonder bang te zijn dat je de dag erna op sociale media zou staan’. vervolgt hij.

”Mensen die vaak in het Magazijn kent weet dat we een bizar goed ventilatiesysteem hebben. Er is ook geen enkel alternatief geboden voor ons. Er is gewoon gezegd je bent dicht je blijft dicht.” aldus Joris. ”Als er binnen een maand geen perspectief geboden wordt zijn we alleen maar onze huur en onze rekeningen aan het betalen en dat houen we gewoon niet eeuwig vol.”