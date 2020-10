Regenboogbank geplaatst in Loosduinen

In Loosduinen is sinds dinsdagochtend een regenboogbank te vinden, dat liet de Loosduinse stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli zien op Twitter. “Sinds vandaag is Loosduinen een kleurrijk bankje rijker. Iedereen kan en mag zichzelf zijn.”

Het is de bedoeling dat in elk winkelcentrum in het stadsdeel een regenboogbank te zien zal zijn, die zullen in de komende maanden geplaatst worden.

Partij voor de Dieren-raadslid Robin Smit is enthousiast: “Super gaaf om te zien! Mooi voorbeeld voor de rest van de stad.”